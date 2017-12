Agent tijdens arrestatie door dronken agressieve stapper in duim gebeten

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een politieman tijdens zijn horecadienst afgelopen nacht in het Tilburgse uitgaanscentrum door een zich verzettende nog onbekende agressieve dronken man in de duim van zijn linkerhand gebeten. Dit heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.