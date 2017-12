300.000 kilo vloeibaar glas stroomt uit oven in Maastricht

Bij een glasfabriek in Maastricht is zaterdagmiddag rond 13.15 uur brand uitgebroken in een van de glasovens. Dit heeft de brandweer Zuid-Limburg zaterdag bekendgemaakt.

Doorslag in oven

De brandweer, die de eerste melding van de brand rond 13.20 uur binnenkreeg, spreekt van een doorslag in een van de ovens waardoor er 300 ton aan vloeibaar glas uit de oven stroomt.

Metingen brandweer

Bij het incident komt veel rook vrij waardoor de brandweer omwonenden heeft geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer houdt door middel van metingen in de gaten of er eventueel bij de brand ook schadelijke stoffen vrijkomen.

Grip 2

De brandweer heeft opgeschaald naar een GRIP2-situatie in verband met het effectgebied. De brandweer is bezig met het koelen van het glas en de constructie. Rond 16.00 uur nam de rookontwikkeling af en even later werd er afgeschaald naar GRIP 0. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Update 16.45 uur

De meetploegen van de brandweer hebben geen verhoogde concentraties aan gevaarlijke stoffen gemeten. Een medewerker van het bedrijf is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het incident is op dit moment niet bekend, maar zal door het bedrijf zelf nader onderzocht worden.

----------------------------------------------------------------------------

