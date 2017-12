Drie gewonden na steekpartij op vakantiepark Harderwijk

In het Gelderse Hierden, vlakbij Harderwijk, zijn zaterdagavond op een vakantiepark aan de parallelweg 3 gewonden gevallen bij een steekincident. Dit heeft de politie zaterdagavond bekendgemaakt.

De politie werd zaterdagavond even na 19.00 uur opgeroepen naar het vakantiepark te komen vanwege het steekincident. De politie trof in eerste instantie één gewond persoon aan maar later bleken er nog twee andere personen bij het incident betrokken te zijn. Ook zij waren gewond geraakt. Alle drie de personen zijn naar het ziekenhuis overgebracht en worden alle drie ook door de politie aangemerkt als verdachte.

