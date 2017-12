Gewapende overval op Albert Heijn in Son en Breugel

Zaterdagavond heeft een gewapende man een overval gepleegd op een winkel van Albert Heijn aan het 17 Septemberplein in Son en Breugel.

De man bedreigde een medewerker met een mes. Hoeveel de dader buit heeft gemaakt is niet bekend. De politie heeft met diverse eenheden en een helikopter gezocht naar de dader die te voet is gevlucht. De winkel was na de overval g

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)

esloten voor publiek.