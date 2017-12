Code geel voor zware windstoten, nieuwjaarsnacht is het wisselend bewolkt

In het noordwesten komen zware windstoten voor. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Tot begin van de middag zijn er met name in Noord-Holland en het Waddengebied zware windstoten mogelijk van 75-90 km/uur.

Oudjaarsdag begint bewolkt en er zijn perioden met regen. In de middag trekt een actieve regenzone langzaam van noordwest naar zuidoost over het land. Na passage wordt het in het noordwesten enige tijd droog. In het zuidoosten is het vanochtend meest droog, daar wordt het in de middag en avond regenachtig. In de loop van de avond neemt van het westen uit de kans op enkele buien toe. Met middagtemperaturen rond 12°C blijft het erg zacht. De zuidwestelijke wind is vrij krachtig tot krachtig, langs de kust hard en mogelijk stormachtig met in de westelijke kustgebieden vooral in de ochtend zware windstoten. In de loop van de middag neemt de wind iets af.

Nieuwjaarsnacht is het wisselend bewolkt

In de nieuwjaarsnacht is het wisselend bewolkt en komen er enkele buien voor, in de kustprovincies is ook onweer en hagel mogelijk. De minimumtemperatuur ligt rond 5 °C. De zuidwestenwind neemt gedurende de nacht toe naar (vrij) krachtig boven land en naar hard tot mogelijk stormachtig aan de kust.

Op nieuwjaarsdag kan er nog steeds een enkele bui voorkomen maar is ook de zon af en toe te zien. In de middag raakt het van het zuidwesten uit bewolkt en volgt er regen. Het is nu nog niet duidelijk hoe ver noordelijk de regen komt. De maximumtemperatuur ligt rond 7°C. De zuidwestenwind neemt geleidelijk weer in kracht af en wordt in de middag zuidelijk tot oostelijk.