Brand in containerruimte van een flat

In de containerruimte van een flat aan de Linker Rottekade in Rotterdam heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed.

Een van de containers had vlam gevat. Dit zorgde korte tijd voor flinke rookontwikkeling. De brandweer was snel ter plaatse en kon de brand snel blussen. Niemand raakte gewond. Onduidelijk is hoe de brand heeft kunnen ontstaan.