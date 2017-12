Zo overleeft je huisdier oud en nieuw

Maar voor huisdieren betekent het afsteken van gillende keukenmeiden en rotjes veel angst en stress. Met onderstaande tips houd je de jaarwisseling ook voor jouw hond, kat, konijn of ander dier prettig.

De Dierenbescherming heeft wat tips om uw huisdier de oudejaarsnacht door te krijgen:

·Het gebruik van kalmerende medicijnen is niet ideaal. In sommige gevallen wordt het dier wel verdoofd, maar blijft het gehoor hetzelfde. Soms wordt het dier zelfs gevoeliger voor geluid. Dan is het dus nog steeds angstig, maar kan er niet op reageren. Als de hieronder beschreven alternatieven niet werken, overleg dan altijd met je dierenarts voor de juiste medicatie;

·Laat je hond op oudejaarsnacht al voor 22.00 uur aangelijnd uit;

·Houd katten in huis en zorg dat kattenluik, ramen en deuren gesloten zijn;

·Spreid het avondeten van je huisdier over een langere tijd. Als dieren hongerig zijn, hebben zij minder aandacht voor het vuurwerk;

·Laat je dier liefst zelf een plekje in huis opzoeken waar het zich prettig voelt;

·Sluit de gordijnen, laat het licht aan en zet radio of TV aan. De prikkels van buiten vallen dan iets minder op;

·Doe uitdagende spelletjes met je huisdier om hem af te leiden. Hier staan leuke ideeën voor honden en voor katten;

·Zorg dat je dier gechipt en geregistreerd is en zijn naamkokertje om heeft. Mocht hij onverhoopt weglopen of ontsnappen, dan kan hij sneller met je herenigd worden;

·Reageer niet overdreven. Het dier krijgt daardoor bevestigd dat er iets mis is en dat zijn angst terecht is. Gedraag je zo normaal en kalm mogelijk. Dat betekent niet dat je het dier moet negeren, behandel hem zoals je dat normaal ook doet;

·Straf je dier niet bij een angstige reactie;

·Ook voor pony's en paarden geldt dat ze met de jaarwisseling beter af zijn als ze binnen staan.