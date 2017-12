Het wordt een 'warme' Nieuwjaarsduik

De Nieuwjaarsduik is inmiddels uitgegroeid tot een ware Hollandse traditie met 10.000 deelnemers in Scheveningen en ruim 40.000 duikers verdeeld over heel Nederland. De eerste Nederlandse Nieuwjaarsduik vond plaats op 1 januari 1960 in Zandvoort en de eerste duik in Scheveningen vond plaats in 1965.

Slechts een keer kon een Nieuwjaarsduik niet doorgaan vanwege extreme kou. De nieuwjaarsduikers zullen morgen niet zo snel onderkoeld raken. De buitentemperatuur is maar liefst 8 graden. Vorig jaar was het een stuk kouder met zo'n 1 á 2 graden boven nul. De watertemperatuur is niet veel anders: 7 tot 7,5 graden.