Automobilist op A58 bewusteloos geslagen bij beroving auto

Zaterdagavond is omstreeks 22.50 uur een 59-jarige man op gewelddadige wijze beroofd van zijn auto op de parkeerplaats langs de A58 aan de Lage Aard. Het gaat om een Peugeot 308 met het kenteken 80-ZK-BH. Het slachtoffer liep een forse hoofdwond en een gebroken hand op en werd voor behandeling met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer werd met een voorwerp op zijn hoofd geslagen en raakte hierdoor buiten bewustzijn. Toen hij bijkwam lag hij in een plas bloed met een flinke hoofdwond. Zijn zakken met daarin al zijn sleutels waren leeggehaald en zijn auto was meegenomen. Hij werd voor behandeling met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en opgenomen. Hij kon geen signalement geven van de dader(s) de politie is daarom dringend op zoek naar getuigen.