Recordaantal bezoekers voor Top 2000 Café

In totaal trok Beeld en Geluid, het instituut voor mediacultuur, in 2017 zo'n 225.000 bezoekers. Dit aantal is onder meer behaald dankzij twee succesvolle tentoonstellingen: Let’s YouTube en Nieuws of Nonsens: #demediamindfuck. De laatste tentoonstelling startte in november en belicht de rol van nieuwsmedia in verwarrende tijden van fake news en filterbubbels. Tot en met juni was de tentoonstelling Let’s YouTube te zien, waarin bezoekers de impact van YouTube konden ontdekken en zelf in de schoenen van succesvolle YouTubers konden stappen. Ook startte Beeld en Geluid in 2017 met een uitgebreidere culturele programmering met lezingen, colleges, viewings en talkshows die de mediacultuur van allerlei verschillende kanten belichtten. In 2018 gaat Beeld en Geluid hiermee door, zo komt op zondag 21 januari De Speld langs voor een lezing.