Man loopt rond met in ene hand blik bier en andere hand een vuurwapen

Een waarschuwingsschot en de inzet van een politiehond waren nodig om een 42-jarige Rotterdammer onder controle te krijgen en aan te houden. De man had een vuurwapen in zijn hand en thuis bij hem lag nog een vuurwapen met munitie. De aanhouding vond afgelopen nacht plaats rond 01.00 uur op de Stadionweg in Rotterdam.

Een agent genietend van zijn vrije dag zag daar de verdachte lopen met in zijn ene hand een blik bier en zijn andere hand een vuurwapen. Direct waarschuwde hij zijn collega’s die naar de Stadionweg gingen. Ze wilden met een speciale vuurwapenprocedure de verdachte aanhouden. In eerste instantie reageerde de 42-jarige hier niet op. Hierop loste de politie een waarschuwingsschot en bracht een politiehond de man onder controle nadat het dier hem in zijn been beet. Later in de woning van de 42-jarige vond de politie nog een wapen. De recherche gaat verder met het onderzoek.