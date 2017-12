Vuurwerkshow in Den Haag afgelast vanwege het weer

De vuurwerkshow op de Kop van Java is in verband met de harde wind aangepast. Dit hebben de organisatoren, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam besloten.

De kraan voor het afschieten van het vuurwerk is verlaagd van 60 naar 30 meter. Ook wordt meer vuurwerk afgeschoten vanaf de grond.

Met deze maatregelen hopen de organisatie, gemeente en provincie dat de vuurwerkshow om middernacht door kan gaan. De situatie wordt de hele avond gemonitord. Als het weer verslechtert, bijvoorbeeld wanneer het harder gaat waaien, kan de vuurwerkshow alsnog worden afgelast. Er wordt ook gekeken naar de veiligheid bij andere evenementen in Amsterdam, bijvoorbeeld de kerstboomverbranding in Floradorp (noord).

Ook andere gemeenten, waaronder Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam, wordt het weer nauwlettend in de gaten gehouden.

Vanwege de onstuimige weersomstandigheden en de zware wind is de vuurwerkshow in Laak afgelast. Voor de vuurwerkshows op de Hofvijver en Scheveningen wordt later een besluit genomen.