Veel schade aan kapperszaak door zwaar vuurwerk

Bij een kapperszaak aan de Parkweg was vuurwerk naar binnen gegooid waardoor er veel rook in het pand was komen staan. Ook waren enkele ruiten door de klap vernield. De brandweer kwam ter plaatse omdat er fors rook in het pand was komen te staan. Van brand bleek echter geen spraken. Van de dader(s) ontbreekt ieder spoor.