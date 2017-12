Tanker botst op booreiland Halfweg op Noordzee

Op de Noordzee is zondagavond een chemicaliën tanker in aanvaring gekomen met het productieplatform Halfweg. De aanvaring vond plaats omstreeks 19:15 uur op ongeveer 16 mijl zuidwest van Den Helder.

Ten tijden van de aanvaring bevonden aan boord van het platform geen personen en was het platform niet in gebruik. Bij deze aanvaring is de voorzijde van de tanker beschadigd maar is de ladingstank volledig in takt gebleven waardoor er geen gevaar is voor uitstroom / lekken van de lading, zo meldt de Kustwacht.

Het Kustwachtvaartuig Guardian was binnen 15 minuten ter plaatse omdat deze in de directe omgeving stand-by lag. Door de Guardian is direct een inspectie uitgevoerd aan zowel het platform als de tanker. Uit deze inspectie is gebleken dat er flinke schade is aan de boeg van het schip en aan het platform maar er geen direct gevaar bestaat voor schip , lading en bemanning.

De Elsa Essberger is onderweg van Antwerpen naar Malmö.