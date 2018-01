Vrouw (26) ernstig gewond na val uit raam

In Amersfoort is in de nacht van zondag op maandag een 26-jarige vrouw uit het raam van een bovenwoning aan de Langestraat gevallen. 'De vrouw raakte ernstig gewond', zo meldt de politie maandag.

Meerdere botbreuken

Rond 02.10 uur spoedden hulpdiensten zich naar de Langestraat. Een 26-jarige vrouw uit Hilversum lag gewond op straat. Het bleek dat ze uit het raam van een bovenwoning was gevallen. Ze werd naar een ziekenhuis gebracht en daar bleek ze meerdere botbreuken te hebben.

Forensisch onderzoek

Omdat onduidelijk was wat er gebeurd was, verrichtte de Forensische Opsporing onderzoek in de woning. Ook spraken agenten met andere aanwezigen. Uit het onderzoek bleek geen sprake van opzet te zijn. De vrouw was vermoedelijk haar evenwicht verloren en door een openstaand raam gevallen.

----------------------------------------------------------------------------

