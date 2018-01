Massale nieuwjaarsduiken geven 2018 een frisse start

Hollandse traditie

De Nieuwjaarsduik is inmiddels uitgegroeid tot een ware Hollandse traditie met 10.000 deelnemers in Scheveningen en daarmee het grootste aantal landelijk gezien en nog eens ruim 40.000 duikers verdeeld over diverse plaatsen in heel Nederland. De eerste Nederlandse Nieuwjaarsduik vond plaats op 1 januari 1960 in Zandvoort en de eerste duik in Scheveningen vond plaats in 1965.

'Warme' duik

De Nieuwjaarsduikers liepen dit jaar niet een heel groot risico om onderkoeld te raken vanwege de relatief hoge buitentemperatuur van maar liefst 8 graden. Ook de watertemperatuur lag gemiddeld rond de 7 tot 8 graden. Vorig jaar was het een stuk kouder met zo'n 1 á 2 graden boven nul.

Delfzijl

Op de foto zijn de deelnemers te zien die in Delfzijl het koude water trotseerden. Alle deelnemers mochten zich na het spektakel weer opwarmen met een bakje snert of een beker warme chocolademelk.

