Vader na opmerking tegen vuurwerkgooiende jongeren ziekenhuis ingeslagen

Een vader die in de nacht van zondag op maandag een opmerking maakte tegen jongeren in het Gelderse Bemmel die vuurwerk gooiden naar hem en zijn kinderen, is daarna zwaar mishandeld en met ernstig hoofdletsel in het ziekenhuis opgenomen. Dit meldt de politie maandag.

Klappen op hoofd

Het slachtoffer, een 49-jarige man uit Haalderen, liep rond 02.00 uur met zijn vrouw en twee tienerkinderen over de Van Nispenlaan in Bemmel. Ongeveer ter hoogte van de achterzijde van het Overbetuwe College waren drie jongemannen vuurwerk aan het afsteken. Op een gegeven moment gooiden de jongens vuurwerk in de richting van het gezin. De man maakte hier een opmerking over waarop hij direct hard werd geslagen. De man kreeg meerdere klappen tegen zijn hoofd.

Bewusteloos

Na de mishandeling vertrokken de mannen via het fietspad dat richting het Overbetuwe College en de Poeldrik loopt. Het slachtoffer werd bewusteloos achter gelaten. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht. De man heeft behoorlijk letsel aan ondermeer zijn hoofd opgelopen.

Getuigen gezocht

De politie is een onderzoek gestart naar deze zware mishandeling en is op zoek naar getuigen. Het zouden mogelijk drie getinte jonge mannen zijn geweest. Eén van hen zou een oranje jas of vest hebben gedragen. Mensen die informatie hebben worden verzocht contact op te nemen met de politie op 0900 8844.

