Gevonden lichaam Leeuwarden is vermiste Remon Bruinsma (18)

Het lichaam dat maandag aan het begin van de middag in het water aan de Noordersingel in Leeuwarden werd aangetroffen is van de vermiste Remon Bruinsma (18). Dit heeft de politie na onderzoek zojuist bekendgemaakt.

Afzetting vanwege onderzoek

Het lichaam werd rond 13.30 uur aangetroffen in het water aan de Noordersingel. De politie deed onderzoek en had een deel van de omgeving afgezet. 'In de buurt van de vondst van het lichaam zou een Nieuwjaarsduik worden georganiseerd. Die gaat niet door. We vragen mensen om ons werk te kunnen doen en ons daarvoor letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven', zo liet de politie eerder vandaag weten.

Vermiste Remon Bruinsma (18)

De sinds begin december vermiste 18-jarige student Remon Bruinsma werd ondanks de vele onderzoeken en zoekacties van de politie niet gevonden tot vandaag. De 18-jarige Remon Bruinsma werd al sinds 1 december 2017 vermist na een avond stappen in de nacht van donderdag 30 november op vrijdag 1 december. Er was reeds uitgebreid in en rond de stad Leeuwarden door de politie is gezocht.

Samen met instanties als Provinciale Waterstaat van de Provincie Fryslân, het landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie, de politie op het water van de eenheden Noord en Oost-Nederland en de Stichting Opsporing Apparatuur Drenkelingen (SOAD) en burgers werden alle middelen ingezet om hem te vinden. De rechercheurs bekeken camerabeelden en zochten naar aanknopingspunten waar Remon zich exact heeft bevonden. Tot vanmiddag werd de student toen niet gevonden.

