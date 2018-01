Vrouw gewond door rondvliegend glas bij zware explosie Eindhoven

Een vrouw in Eindhoven is gewond geraakt aan haar hoofd door rondvliegend glas bij een zware explosie vermoedelijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Dit meldt de politie maandagmiddag.

'We zijn op zoek naar mogelijke getuigen na het ontploffen van een zwaar explosief, vermoedelijk vuurwerk, aan de Uniastate in Eindhoven kort na middernacht', aldus de politie. Uiteraard werd op dat moment in de hele stad vuurwerk afgestoken, maar de gevolgen van deze knal waren anders.

Ramen woningen gesprongen

Van minstens drie woningen sprongen de ramen stuk en één bewoonster raakte gewond aan haar hoofd door rond vliegend glas. Ze werd samen met haar zoon nagekeken en ter plaatse behandeld door de gealarmeerde ambulance. Haar zoon had last van zijn gehoor door de enorme knal.

Getuigen gehoord

Door de politie werden direct na het incident al diverse getuigen gehoord. Zij hadden allemaal de enorme knal gehoord, maar er is nog geen spoor van degene die het vuurwerk heeft afgestoken. De politie gaat er wel vanuit dat het om vuurwerk gaat, vermoedelijk zeer zwaar en illegaal.

Levensgevaarlijk

Illegaal vuurwerk is strafbaar. De politie treedt hard op tegen gebruikers van illegaal vuurwerk omdat het levensgevaarlijk is en overlast en forse schade veroorzaakt voor inwoners, hulpdiensten en de politie. Uit onderzoek blijkt dat illegaal vuurwerk in veel gevallen zo krachtig is, dat die te vergelijken is met de kracht van een aanvalsgranaat.

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets weten of iets gezien hebben van het incident op de Uniastate. Zij kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Meer informatie over vuurwerk is te vinden op politie.nl.

