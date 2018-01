Jaarwisseling voor Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond blijft wel druk

896 inzetten brandweer en ambulance

'Van 31 december 21.00 uur tot 1 januari 8.00 uur rukten brandweer en ambulance in totaal 896 keer uit. De brandweer rukte totaal 751 keer uit. In 28 gevallen ging dat om een brand in een gebouw of woning. Daarnaast rukte de brandweer 497 keer uit voor container- en andere buitenbranden. Ook waren er 44 meldingen van autobranden. Het ambulancepersoneel had het vooral tijdens de nachtelijke uren erg druk, met een piek rond 01.00 uur. In totaal werd ze 145 keer bij een incident gevraagd', aldus de veiligheidsregio.

Geen geweld tegen hulpverleners

In de Rotterdamse wijk Wielewaal ontstond een uitslaande brand in een buurthuis. Men had het pand zo stevig beveiligd dat het ook voor de hulpverleners moeilijk was om toegang tot het pand te krijgen. Helaas heeft het buurthuis grote schade opgelopen. In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn bij de veiligheidsregio geen meldingen bekend van geweld tegen hulpverleners van Brandweer en Ambulance.

Hulpdiensten goed voorbereid

Net als voorgaande jaren was de veiligheidsregio goed voorbereid op de jaarwisseling. Zo was er maximale inzet van het personeel en werden extra voertuigen ingezet. Er werd met zogeheten decentrale meldkamers gewerkt. De centrale meldkamer in het WPC werd daardoor ontlast en kon zo alle prioriteitsmeldingen afhandelen. Er werd ook weer gewerkt met de zogenaamde MST’s [Multi Surveillance Teams] van brandweer en politie, die onder meer bij een incident controleerden welke inzet nodig was en of er veilig kon worden opgetreden door de hulpverleners.

Auto brandt volledig uit

De brandweer rukte nieuwjaarsnacht met spoed uit naar de Floris de Vijfdelaan in Vlaardingen. Bij aankomst stond de auto al volledig in brand en was er geen redden meer aan. De brandweer kan niet meer doen dan het voertuig af te blussen. In de regio zijn rond oud en nieuw opvallend veel auto's uitgebrand.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)