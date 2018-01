Drie gewonden en 8 huizen beschadigd na zware ontploffing Etten-Leur

In de nacht van zondag op maandag zijn in Etten-Leur bij een zware ontploffing drie mensen gewond geraakt. 'Ook zijn 8 verschillende huizen zwaar beschadigd', zo meldt de politie de maandag een onderzoek is opgestart.

Ziekenhuis

Op maandag 1 januari 2017 om 1.16 uur kwam er een melding binnen van een ontploffing aan de Vinkenbroek. Er zouden mensen gewond zijn geraakt. Verschillende hulpdiensten spoedden zich naar de straat. Meerdere mensen zijn hierbij gewond geraakt door een zware ontploffing. Drie van hen werden voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Huizen beschadigd

Ook waren er vijf huizen zwaar beschadigd en drie andere lichter beschadigd. Hoe de ontploffing is ontstaan is niet duidelijk en in de loop van 1 januari is een onderzoek opgestart. Bij dat onderzoek werden enkele mortieren gevonden bij een water.

EODD

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) participeert in het onderzoek. We willen graag weten hoe de explosie is ontstaan en roepen bewoners en gasten van bewoners op hun informatie met ons te delen via 0900-8844, WhatsApp (0612207006) of anoniem via 0800-7000.

