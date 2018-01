Dode brand Buren is bewoonster (21), mogelijk misdrijf

De politie houdt in haar onderzoek naar de dodelijke brand in een appartementencomplex in Buren ook ernstig rekening met de mogelijkheid van een misdrijf. 'Bij de brand vannacht kwam een 21-jarige bewoonster om het leven', zo laat de politie maandagmiddag weten.

Bewoonster

Na de brand is de politie een onderzoek gestart. 'Zeer waarschijnlijk gaat het om de 21-jarige bewoonster van het appartement. Er vindt echter nog nader onderzoek plaats om dit definitief vast te stellen', aldus de politie.

Overleden persoon aangetroffen

De meldkamer kreeg vannacht omstreeks 05.45 uur de melding dat er een brand woedde in het complex aan de Concorde. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De brandweer vond in één van de appartementen een overleden persoon aan. Verder raakte niemand gewond.

Ontruiming aantal appartementen

Een aantal appartementen is ontruimd. Er zijn 8 mensen opgevangen in een verzorgingshuis in de buurt. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug kunnen. Tegen 07.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester.

Verschillende scenario's

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De politie is daarom een onderzoek gestart. Er wordt ondermeer sporenonderzoek gedaan in het appartementencomplex. De politie houdt met verschillende scenario's rekening. Er wordt ook rekening gehouden met het scenario dat er mogelijk sprake is van een misdrijf. Daarom is besloten om een Team Grootschalig Onderzoek op te starten die het verdere onderzoek op zich neemt.

----------------------------------------------------------------------------

