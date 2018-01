Friese dorpje Eastermar mag Postcodekanjer 54 miljoen verdelen

Het Friese dorpje Eastermar, waar Doutzen Kroes is geboren, mag de Postcodekanjer van bijna 54 miljoen euro gaan verdelen.

Grote kans

Eastermar is maar een klein dorpje in de gemeente Tietjerksteradeel en telt slechts 1.300 inwoners dus de kans die de dorpelingen maken op de vele miljoenen is dan ook groot.

Bijna 27 miljoen op postcode 9261

Alle bewoners die in hun postcode de vier cijfers 9261 hebben en over loten van de Postcodeloterij beschikken, mogen een bedrag van 26,95 miljoen euro verdelen.

Straat wordt nog bekendgemaakt

Nog eens bijna 27 miljoen wordt verdeeld onder deelnemers die in de straat wonen waar de postcodekanjer op is gevallen. De 2 letters van deze postcode wordt maandagavond tussen 22.30 en 23.30 uur bekendgemaakt op RTL4 in de live uitzending.

