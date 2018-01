Man gewond door schot in woning in Capelle

In Capelle aan den IJssel is in de nacht van zondag op maandag rond 03.15 uur een man gewond geraakt door een schot uit een vuurwapen. 'Dit gebeurde in een woning aan de Constantijn Huygensstraat', zo meldt de politie maandag.

Melding schot

De politie kreeg een melding dat in een woning werd geschoten en dat even later twee personen waren gevlucht naar een andere woning in die straat. In de eerste woning werd een licht gewond slachtoffer aangetroffen.

Twee verdachten aangehouden

In de andere woning zaten de twee verdachten, een man en een vrouw. Zij zijn de woning ‘uitgepraat’ en aangehouden. In de woning waar de verdachten naar toe waren gevlucht , waren vier minderjarige kinderen aanwezig. Zij zijn opgevangen door de oppas.

