'Stilte voor de storm'

Woensdag krijgen we aan de kust te maken met een westerstorm. In de tweede helft van de nacht zijn er zware windstoten mogelijk van 75-100 km/uur, tijdens buien zijn zeer zware windstoten mogelijk tot 110 km/uur. Overdag houdt de storm aan de kust tot in de tweede helft van de middag aan. Ook dan zijn er zware windstoten van 75-100 km/uur, langs de kust mogelijk tot 110 km/uur. Pas tegen de avond neemt de wind af.