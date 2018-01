Ravage N33 na ongeval bij Veendam

Op de N33 bij Veendam is maandagavond een ravage ontstaan na een ongeval. Een automobilist verloor tussen Meeden / Muntendam en Veendam de macht over het stuur waarna hij tegen de vangrail botste.

Een achteropkomende vrachtwagenchauffeur kon de gecrashte auto ternauwernood ontwijken. Echter een tweede vrachtwagenchauffeur werd verrast door de auto die midden op de weg stilstond. Een flinke klap was het gevolg. De auto werd meters ver weggeslingerd.



Medeweggebruikers verleenden eerste hulp totdat de ambulance arriveerde. De bestuurder werd met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de vrachtwagen kwam met de schrik vrij. Verkeersspecialisten maakten van het ongeval een registratie.



Zowel de vrachtwagen en de auto zijn afgesleept. De N33 is een groot deel van de nacht afgesloten geweest in verband met bergingswerkzaamheden en reparaties aan de weg.