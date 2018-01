Werkgevers Openbaar Vervoer wil in gesprek met vakbonden om staking te voorkomen

De vakbonden hebben een ultimatum neergelegd dat afloopt op 2 januari om 12.00 uur en dreigen met een landelijke 24-uurs staking op 4 januari.

Op 22 november 2017 hebben partijen het derde overleg gevoerd voor een nieuwe cao OV. De werkgevers in dit overleg een integraal bod uitgebracht, dit was geen eindbod. De vakbonden hebben het cao overleg afgebroken. Tijdens het overleg zijn drie thema’s intensief besproken: werkdruk, vergrijzing en scholing. Op al deze thema’s willen werkgevers graag verdere afspraken maken.

Tijdens de onderhandelingen is gebleken dat een aantal werknemers aangeeft dat de werkdruk in hun beleving is toegenomen en dat er in roosters onvoldoende gelegenheid is voor een toiletgang. De werkgevers zijn van mening dat iedereen tijdens zijn werk naar het toilet moet kunnen als dat nodig is. Daar wordt in de roosters ook rekening mee gehouden. Werkgevers kijken wat waar nodig is. Een centrale regeling hiervoor in een cao is hiervoor geen logische keuze.

De bonden hebben na het afbreken van het overleg een ultimatum gegeven waar de werkgevers niet mee akkoord kunnen gaan. De werkgevers zien wel ruimte om door te kunnen praten en hebben de bonden hiertoe vanochtend nogmaals uitgenodigd. Reizigers zijn de dupe van een landelijke staking. Een staking ontregelt en brengt veel overlast met zich mee voor mensen. Voor een landelijke staking, die zoveel mensen dupeert is volgens de werkgevers geen aanleiding. De VWOV vertegenwoordigt de OV-bedrijven Arriva, Connexxion, Qbuzz, Keolis en EBS.