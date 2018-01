Gewonde bij eenzijdige aanrijding met boom in Nieuwediep

Een automobiliste is op het Nieuwediep - een straat die bijna parallel loopt aan de provinciegrens tussen Groningen en Drenthe - frontaal tegen een boom aangereden. Al snel kwamen de hulpdiensten waaronder de brandweer en een traumahelikopter ter plaatse. Het slachtoffer, een 61-jarige vrouw uit Gieterveen, is inmiddels uit de auto gehaald en naar het UMCG in Groningen overgebracht.