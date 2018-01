Brandstichting in horecagelegenheid Hilversum. Gezin naar ziekenhuis vanwege rookvergiftiging

In de nacht van maandag op dinsdag is in een horecagelegenheid aan de Neuweg in Hilversum brand gesticht.

De bewoners van de woning erboven, een man, een vrouw en hun kindje, zijn in het ziekenhuis gecontroleerd vanwege het inademen van rook.

Op dinsdag om 03.25 uur hoorde een getuige glasgerinkel. Hij zag voor de toegangsdeur van de horecagelegenheid een geheel in het donker geklede persoon staan. Deze man ging door het ingeslagen raam naar binnen met een jerrycan in zijn hand. Na enkele seconden kwam hij weer naar buiten en zag de getuige dat het pand in brand stond. De brandstichter rende vervolgens weg in de richting van de Orchideestraat.

Vuurwerk

In de nieuwjaarsnacht had de horecagelegenheid al schade opgelopen, nadat er vuurwerk het pand in was gegooid. Hierbij raakten de voordeur en een ruit zwaar beschadigd.