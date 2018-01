Doodgeschoten man Rotterdam was 29-jarige Belg

De man die vrijdag 29 december is neergeschoten op de Socratesstraat op Rotterdam-Zuid was een 29-jarige Belg. Het zwaargewonde slachtoffer werd vrijdag in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij zaterdagavond laat overleed.

Lange tijd was zijn identiteit onbekend. De politie is een groot onderzoek gestart naar de moord.

De man verbleef sinds enkele maanden in een woning op de Socratesstraat. Daar werd hij vrijdagavond, rond 22.30 uur, op straat beschoten. Getuigen hoorden meerdere schoten en alarmeerden de politie. Die vonden de Belg zwaargewond op straat. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar hij aan zijn verwondingen overleed.



De politie is op zoek naar informatie over de man, zijn contacten, manier van leven en bezigheden. Bovendien is de politie nog steeds op zoek naar getuigen en camerabeelden.