Agent die kuitbeen brak nog steeds in ziekenhuis

De agent die in Leiden werd aangevallen en daardoor zijn kuitbeen brak, ligt nog in het ziekenhuis. Hij is inmiddels geopereerd. Samen met zijn collega wilde de agent omstreeks 04.00 uur ingrijpen bij een vechtpartij, toen hij hard onderuit werd gehaald. De aangehouden verdachten zitten nog vast en de recherche onderzoekt de zaak.

Een 19-jarige verdachte die op het Kaapseplein werd aangehouden voor het gooien met vuurwerk naar agenten, is heengezonden wegens onvoldoende bewijs. Er kon niet vastgesteld worden dat er opzettelijk zwaar vuurwerk naar de agenten was gegooid. De 21-jarige Hagenaar die zich met de aanhouding bemoeide en zich bij zijn aanhouding verzette, heeft een dagvaarding gekregen.

In Zoetermeer trapte een 21-jarige man een agent in zijn buik en bedreigde hij een ander. Hij is heengezonden met een dagvaarding en zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.