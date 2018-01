50Plus wil referendum tegen aflosboete

De aflosboete voor huiseigenaren die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost is volgens 50 PLUS alleen nog met een referendum tegen te houden.

Het afschaffen van de wet Hillen is zowel door de Tweede als Eerste Kamer goedgekeurd. Het enige dat rest om de aflosboete nog tegen te houden is een referendum. Daarom hebben diverse leden van 50PLUS in samenwerking met verschillende belangenorganisaties het initiatief genomen tot een referendum over de aflosboete. Ga naar Stopaflosboete.nl voor meer informatie en om het referendumverzoek te tekenen.

De wet Hillen regelt dat eigenaren van een woonhuis die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, en dus ook geen rente meer kunnen aftrekken, geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen. Het afschaffen van de wet Hillen en het dus invoeren van een belasting voor huizenbezitters die hun hypotheek hebben afgelost treft bijna 1 miljoen mensen, zo’n 23 procent van de eigen woningbezitters. Zij moeten door middel van de aflosboete de extra belasting van ruim 1 miljard euro gaan opbrengen.