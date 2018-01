Kerstboom inleveren voor de dieren in DierenPark Amersfoort

Bij het inleveren mag de bezoeker zelf kiezen aan welk diersoort hij de boom wil geven. “De bezoeker kan kiezen uit de olifant, kameel, Japanse makaak of de tijger”, vertelt hoofddierverzorger Willem Verdonck. “De bezoeker kan langskomen om te zien hoe de dieren de bomen in ontvangst nemen.”

De Amersfoortse dierentuin biedt de dierbewoners in haar park de kerstbomen aan als speelmateriaal. 'De dieren spelen ermee of gebruiken de bomen om hun nagels aan te slijpen', legt de hoofddierverzorger uit. 'Uiteraard checken de dierverzorgers alle bomen voordat de dieren er hun klauwen in kunnen zetten.' Als bedankje krijgen de bezoekers op de dag van inzameling per kerstboom € 5,- korting om hun reguliere entreeticket van DierenPark Amersfoort.