Rechtszaak tegen Michael P. inzake Anne Faber van start

Pro forma

Het gaat om de eerste pro forma zitting die zal worden gehouden bij de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht. Tijdens deze eerste zitting wordt gesproken over de stand van het onderzoek, de voorlopige hechtenis van de verdachte en de verdere planning. 'De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld', aldus de rechtbank.

Michael P.

Michael P. wordt er van verdacht de 25-jarige Anne Faber uit Utrecht te hebben verkracht en te hebben gedood. De verdachte kwam in beeld nadat een vrijwilliger tijdens de zoektocht naar de vermiste vrouw haar jas vond in het gebied nabij het Blookerpark in Huis ter Heide.

Bloedsporen en DNA

Op deze jas werd een DNA-spoor gevonden dat leidde naar de verdachte. Ook zijn er bloedsporen van Anne aangetroffen in de auto die de verdachte tot zijn beschikking had. Op maandag 9 oktober werd de man aangehouden en gehoord. Op basis van zijn verklaring werd het lichaam van Anne op donderdag 12 oktober gevonden in Zeewolde.

