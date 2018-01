Vijftien snelrechtzaken jaarwisseling binnengekomen bij OM Midden-Nederland

ZSM

'Met de snelrecht-methode beslist het Openbaar Ministerie in samenwerking met o.a. politie en hulpverlening hoe zaken van aangebrachte verdachten moeten worden afgedaan', aldus het OM.

Vuurwerkbezit

Twee van die zaken, die betrekking hadden op illegaal vuurwerkbezit, zijn overgedragen aan het Functioneel Parket. Aan vier verdachten is een dagvaarding uitgereikt. Zij moeten binnenkort voor de rechter verschijnen. Twee verdachten hebben een strafbeschikking opgelegd gekregen en moeten een geldboete betalen of een taakstraf uitvoeren. Eén persoon is uitgenodigd voor een OM-hoorzitting. Voor vijf zaken is nog aanvullend onderzoek nodig voordat beslist kan worden hoe deze worden afgedaan. Tenslotte is één zaak geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs.

Mishandeling

In alle gevallen betroffen de strafbare feiten mishandelingen, vernielingen en of beledigingen. Deze feiten vonden plaats in Utrecht, Amersfoort, Vinkeveen, Leusden, Nieuwegein en Veenendaal. Het Openbaar Ministerie eist hogere straffen voor strafbare feiten die in de context van de jaarwisseling gepleegd zijn. Oud en nieuw is een feest en moet dat ook blijven.

Ook worden er aan de rechter hogere straffen gevraagd als er sprake is van fysiek of verbaal geweld tegen personen met een publieke taak, zoals politieagenten, brandweermensen of toezichthouders. Dit jaar was er in zeven zaken sprake van dergelijk geweld. Het aantal zaken is lager dan dat van de jaarwisseling van vorig jaar toen nog 28 verdachten werden aangebracht op ZSM.

