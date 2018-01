RTV Noord neemt kijker bij de neus met nep item over illegaal vuurwerk

TV-maker Rob Mulder van RTV Noord kwam met een heus undercover item over de verkoop van illegaal vuurwerk. Uiteindelijk ontdekte de site Sikkom dat het item fake was en is inmiddels al van de site van de regionale omroep gehaald.

Koop illegaal vuurwerk

In het item koopt Rob van een onherkenbaar gemaakte verkoper een Cobra 6 en een Shell in een schimmige setting. Beide zwaar illegaal vuurwerk. Om het een en ander aan te dikken, legde hij de koop voor aan een legale vuurwerkverkoper van Elle Westra Scooters in de stad Groningen.

Item in scene gezet

Hoewel me hun uiterste best had gedaan om de verkoper van het illegale vuurwerk te anonimiseren, had de oplettende kijker gezien dat de illegale verkoper de zelfde trui aan had als de legale verkoper. Navraag door Sikkom bij de legale vuurwerkhandelaar levert een bekentenis op. ‘Het is inderdaad in scene gezet. Het was geen echt vuurwerk wat te zien was, maar dummy’s’, aldus de verkoper van Elle Westra Scooters. Ter afsluiting van het gesprek zegt de verkoper: ‘Ga je hier iets over schrijven? Ik denk niet dat Rob daar blij mee is.’

Reactie RTV Noord

De regionale omroep laat uit monde van Richard Klunder: ‘We hebben inderdaad voor de verkeerde vorm gekozen. We wilden laten zien dat je in Groningen erg makkelijk aan illegaal vuurwerk kunt komen, vanwege bronbescherming hebben we de handelaar anoniem gemaakt. Dat hadden we niet moeten doen. Daar hadden we transparanter over moeten zijn.’

De sporen van het item zijn gelijk van het internet gewist. zegt hoofdredacteur Mischa van den Berg van RTV Noord laat weten dat RTV Noord heeft zich niet schuldig gemaakt aan het verspreiden van nepnieuws. Dat heeft een intern onderzoek uitgewezen. Wel zijn er fouten gemaakt bij de uitwerking van ons onderwerp over illegaal vuurwerk.

Vuurwerkpakket voor reclame

Rob Mulder zou volgens de omroep een vuurwerkpakket ter waarde van bijna 140 euro hebben aangenomen in ruil voor reclame voor de vuurwerkhandel