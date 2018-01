Kopschopper (35) cel in om doodschop op voetbalveld

De rechtbank acht bewezen dat de man tijdens de voetbalwedstrijd tussen SC Badhoevedorp en VV Hercules uit Velserbroek op 17 september 2017 het slachtoffer dat op de grond lag, zo hard tegen het hoofd schopte, dat dit een poging doodslag is. Dat blijkt uit de aangifte en diverse getuigenverklaringen.

Risico op overlijden

Volgens de verdachte zou hij per ongeluk tegen het hoofd van het slachtoffer hebben geschopt in plaats van tegen de bal. Uit de getuigenverklaringen, waaronder die van de scheidsrechter en de trainer van de club van verdachte, blijkt daar echter niets van. Sommige getuigen zeggen zelfs dat het net leek alsof verdachte een penalty nam. Door hard tegen het hoofd te schoppen, heeft de man bewust het risico genomen dat het slachtoffer zou kunnen overlijden. De ervaring leert immers dat geweld tegen het hoofd tot de dood kan leiden. Volgens de rechtbank maakt het geen verschil dat er sprake was van een spel- of sportsituatie.

Motivering van de straf

Door het slachtoffer na een kopduel hard tegen het hoofd te schoppen terwijl deze op de grond lag, heeft de verdachte een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer gemaakt. Ook zijn de gevoelens van onveiligheid in de samenleving versterkt. Het slachtoffer liep door de schop tegen zijn achterhoofd een hersenschudding op en kon een tijd lang niet werken en voetballen. Daarnaast is de verdachte eerder voor een geweldsdelict veroordeeld en liep hij nog in een proeftijd. De rechtbank houdt er anderzijds rekening mee dat de man inmiddels hulp voor zijn problematiek heeft gezocht. De rechtbank veroordeelt verdachte daarom tot een gevangenisstraf van één jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De man wordt tijdens de proeftijd begeleid door de reclassering en verplicht behandeld.

Ook moet hij het slachtoffer een bedrag van 1.000 euro aan immateriële schade betalen.