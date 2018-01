Invoer van 19 kilo cocaïne levert 3 jaar celstraf op

19 kilo cocaïne

'De man is veroordeeld voor de invoer via Schiphol van 19 kilo cocaïne uit Colombia en voor het plegen van voorbereidingshandelingen voor de invoer van cocaïne in de periode 25 januari tot en met 26 juni 2017 op Schiphol, in Almere en in Amsterdam', zo heeft de rechtbank dinsdag bekendgemaakt. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) eiste 5 jaar gevangenisstraf en een geldboete van 31.086 euro.

Financieel gewin

De Almeerder ging vanuit financieel gewin maar door met zijn bloeiende handel in harddrugs. Het was immers niet de eerste keer dat hij voor dit soort misdrijven in aanraking is gekomen met justitie. Op zijn strafblad prijken veroordelingen tot jarenlange gevangenisstraffen voor Opiumwet-gerelateerde feiten.

In de meest recente zaak uit 2006 is verdachte in hoger beroep veroordeeld tot maar liefst 9 jaar gevangenisstraf voor de invoer van ruim 4000 kilo cocaïne.

De man kwam in januari 2017 in beeld bij politie en justitie tijdens een ander onderzoek. Hij werd op 26 juni 2017 aangehouden.

Vracht bloemen

Bij cocaïnesmokkel via luchthavens is de deklading in de regel een vracht bloemen. Dat was ook in dit onderzoek het geval. Omdat bloemen verwelken, is het zaak dat zulke transporten snel verwerkt worden. Er is weinig tijd voor uitgebreide controle van de vrachten. De partij van 19 kilo cocaïne werd op 11 mei verstopt in een doos onder de bloemen aangetroffen door de Douane.

Ondermijning van de samenleving

De handel in harddrugs gaat vaak gepaard met allerlei vormen van zware criminaliteit, zoals geweldsmisdrijven. Ook het geld dat ermee wordt verdiend, draagt bij aan ondermijning van de samenleving. Luchthavenmedewerkers worden ermee omgekocht.

In plaats van transporten te controleren op drugs, gaan ze hierdoor juist actief een bijdrage leveren aan het binnen halen ervan. Het tast de integriteit van de luchthaven aan. Ook wordt het vertrouwen dat de burger moet kunnen hebben in het overheidsapparaat geweld aan gedaan.

