Onderzoek doodsoorzaak Remon Bruinsma

Op nieuwjaarsdag werd het lichaam van Remon Bruinsma door een wandelaar gevonden in het water aan de Noordersingel in Leeuwarden. Precies een maand eerder werd hij als vermist opgegeven. Uiteraard zijn er nog veel vragen na de vondst van zijn lichaam. Die heeft de politie ook. Het doen van onderzoek kost tijd. Wanneer een en ander duidelijk is heeft de politie uiteraard eerst contact met de familie van Remon.

Sectie

Direct nadat Remon gevonden werd is er een schouw verricht. Dit leverde geen aanwijzing op over een mogelijke doodsoorzaak. Op donderdag 4 januari wordt er door een patholoog van het NFI sectie verricht op het lichaam van Remon. Er wordt onderzocht of er uitsluitsel kan worden gegeven over de doodsoorzaak.

Onderzoek

Sinds 1 december 2017 werd er dagelijks in en rond de stad Leeuwarden naar hem gezocht. Niet alleen door de politie. Hier waren ontzettend veel mensen bij betrokken, denk aan vrijwilligers/burgers die zich aanboden om mee te helpen met de zoektocht, de Stichting Opsporing Apparatuur Drenkelingen (SOAD), Provinciale Waterstaat van de provincie Fryslân, vrijwilligers van het Veteranen Search Team, Signi Zoekhonden en Dutch Rescuedogs. Een team van meerdere politiemensen met verschillende expertises werden geholpen door hun collega’s van het landelijk Team Onderwaterzoekingen, de politie te water van de eenheden Noord en Oost-Nederland. Er werden camerabeelden bekeken door familie, vrienden en de politie en er werd met getuigen gepraat. Er kwamen dagelijks tips binnen die werden onderzocht. Politiemensen die direct betrokken waren bij de vermissing keken ook in hun vrije tijd uit naar Remon.

De vermissing van Remon heeft veel impact gehad in zijn woonplaats De Westereen en in Leeuwarden. Veel facetten van het politiewerk zijn zichtbaar maar er gebeurt net zo veel achter de schermen. Dat is echter niet zichtbaar en dat kan leiden tot vragen of de gedachte dat de politie onvoldoende of niet genoeg doet. Ondanks dat we alle beschikbare middelen, gespecialiseerde mensen en technische apparatuur hebben ingezet geeft dat helaas niet de zekerheid dat iemand ook gevonden wordt. Er spelen meerdere factoren mee waar we afhankelijk van zijn. De natuur (denk aan omgevingstemperatuur, stroming en weersomstandigheden) speelt bij deze vermissing ook een rol.

Wanneer de doodsoorzaak van Remon bekend is zal dit eerst met de familie gedeeld worden. Daarna deelt de de uitkomst met het publiek.