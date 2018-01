Voor vier provincies code oranje vanwege zware tot zeer zware windstoten

Tot vanavond komen er landinwaarts zware windstoten voor van 80-100 km/uur, in het (noordelijk) kustgebied vooral rond het middaguur van ca. 110 km/uur. Aan het einde van de middag en in de avond neemt de wind langzaam af.

Aan het begin van de ochtend luwde de wind, maar in de loop van de ochtend zal de storm weer aantrekken. Aan de kust wordt vanochtend windkracht negen verwacht, misschien 10. Vooral op de Wadden gaat het stormen. In de loop van de middag en avond luwt de storm

Eerste meldingen stormschade

Vannacht heeft het al flink gewaaid, vooral in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Het leidde tot zover bekend nog niet tot hele grote problemen, al ondervindt het trein- en wegverkeer hinder van de omgewaaide bomen, afgerukte takken en weggewaaid afval. Schiphol kampt met ruim honderd vluchten die uit voorzorg zijn geannuleerd, zo werd gisteren al bekend. Er zijn ook al meldingen van stormschade binnengekomen. Zo woei In Spijkenisse het dak van een woning en kwam in Berkel en Rodenrijs een stuk van de zijgevel van een woning naar beneden.Van een tiental woningen waaiden dakpannen weg. In andere plaatsen waaronder Alblasserdam gebeurde hetzelfde. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Dit meldt het AD woensdag.

Vlissingen

In Vlissingen is het de afgelopen nacht flink tekeer gegaan, zo melden Weerplaza en Weeronline. Daar stond een tijdje windkracht 11 en werd een windstoot van 141 kilometer per uur gemeten.

NS

De NS rijdt volgens de normale dienstregeling. Wel rijden er tot zeker 13.00 uur geen treinen op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda en tussen Dordrecht en Breda rijden geen intercity's.

Aanpassing treindienst Noord-Holland

Door de weersomstandigheden is de treindienst in Noord Holland tussen 9.30 en 15.00 uur aangepast, zo meldt de NS. Reizigers moeten rekening houden met extra overstappen en een langere reistijd.

Zoals het er nu uitziet rijden de treinen na 15.00 uur weer normaal. De NS adviseert gebruik te maken van de overige treinen en op de reisplanner te kijken.

Gevaarlijke rij-omstandigheden

De VerkeersInformatieDienst (VID) meldt dat het verkeer woensdag rekening moet houden met gevaarlijke rij-omstandigheden. Vooral lege vrachtwagens en auto's met een aanhanger of caravan moeten voorzichtiger zijn op de weg. Zij zijn extra vatbaar voor de windstoten.

Moerdijkbrug

Vrachtverkeer en voertuigen met een aanhanger die vanuit Zeeland of Brabant naar Rotterdam willen rijden, kunnen dat beter via de A27 en de A15 doen en de Moerdijkbrug (A16) mijden, zo meldt de VID. Uit voorzorg staan onder meer bij de Moerdijkbrug, de Van Brienenoordbrug en de Haringvlietbrug bergers klaar om bij incidenten meteen te kunnen ingrijpen.

