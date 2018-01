NS stopt met groepsretour vanwege misbruik

De NS stopt met het NS-Groepsretour omdat er teveel misbruik van werd gemaakt. Dit meldt onder meer Treinreiziger.nl. Bij een groep van tien personen betaalde reiziger omgerekend 7 euro voor een retourtje waarmee hij door het hele land kon reizen. Reizigers die hier gebruik van maakten, hoefden fysiek niet bij elkaar in de trein te zitten, maar daar gaat nu verandering in komen. Bij het nieuwe groepskaartje, de NS-Groepsticket, is samen reizen verplicht. Bovendien gaan vooral grote groepen straks meer betalen, maar het Groepsticket wordt nu wel beschikbaar voor enkele reizen.

Een groepsticket op basis van enkele reis is handiger, aldus NS-woordvoerder Erik Kroeze. Tegen Treinreiziger.nl: 'Dit is bijvoorbeeld handig bij reizen waarop de heenreis op een andere datum of in een andere samenstelling plaatsvindt dan de terugreis.' Maar voor wie op dezelfde dag retour reist wordt het nieuwe kaartje duurder. Vooral voor grotere groepen. Het nieuwe groepsretour is beschikbaar voor groepen van maximaal zeven personen. Wie met 10 personen reist moet dus straks twee groepstickets kopen. Erik Kroeze: 'Voor het comfort in de trein is het prettiger als groepen iets kleiner zijn. Met z’n tienen vind je vaak moeilijk een plek.'

Fraude

De NS-groepsretour werd in 2013 ingevoerd. Treinreizigers die elkaar niet kenden, maakten via Facebook massaal afspraken om voordelig te reizen. Maar volgens de NS kochten tussenhandelaren deze kaartjes massaal op en fraudeerde ‘op grote schaal’ door de kaartjes met winst door te verkopen, zo meldt het AD. Ook werden reizigers soms gedupeerd doordat er oplichters actief waren die de verkochte kaartjes niet leverden.

Prijs

Prijs NS Groepsticket (per enkele reis)

4 personen: € 30,-

5 personen: € 31,50

6 personen: € 33,-

7 personen: € 34,50