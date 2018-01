Bijna 7.000 kg cocaïne onderschept in haven Antwerpen

De Belgische Douane heeft zaterdag 30 december 2017 in de haven van Antwerpen een partij van bijna 7.000 kilo cocaïne onderschept in een container met een lading bananen.

De partij is in Antwerpen in beslag genomen en had als (vermoedelijke) bestemming Nederland. De politie is een onderzoek gestart naar de herkomst en bestemming van de partij.

