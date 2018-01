'Huiseigenaren laten geld liggen bij overstap hypotheek'

Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 575 leden. Veel van deze huiseigenaren zouden elders waarschijnlijk goedkoper uit zijn. De vereniging roept huiseigenaren bij renteherziening daarom op actief op zoek te gaan naar concurrerende aanbiedingen.



Sinds 2013 dienen geldverstrekkers klanten drie maanden voor het verlopen van de rentevaste periode te informeren over de nadere herziening van de rente. Vereniging Eigen Huis ondervroeg leden met een hypotheek waarvan de rentevaste periode afliep in de periode 2015-2017. Veel huiseigenaren uit het onderzoek (60%) hebben een hypotheek bij één van de drie grote banken. Bijna 6 op de 10 huiseigenaren die bij hun huidige bank blijven, tekenen zonder verder onderzoek het voorstel van de geldverstrekker.

De overige 42% tekent niet klakkeloos bij het kruisje, maar doet eerst in meerdere of mindere mate onderzoek. De belangrijkste informatiebronnen voor deze mensen zijn internet (59%) en de hypotheekadviseur (38%). Als reden om wel over te stappen wordt vooral een lage rente genoemd (52%). Van de mensen die overwegen om over te stappen, stapt slechts 20% daadwerkelijk over.



Vereniging Eigen Huis constateert dat veel huiseigenaren geld laten liggen door zonder verder onderzoek het aanbod van hun huidige bank te accepteren.

Vereniging Eigen Huis vindt dat een deel van de huiseigenaren er verstandig aan zou doen het moment van renteherziening te gebruiken om kritisch te kijken of hun aflossingsvrije hypotheek aanpassing behoeft.

