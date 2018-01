Drie verdachten, onder wie 14-jarige jongen, aangehouden voor gewapende overvallen

Het gaat om een man van 22 jaar, een jongen van 17 jaar en een jongen van 14 jaar, afkomstig uit Swalmen en Roermond.

Het drietal is aangehouden voor tenminste drie gewapende overvallen in Swalmen en Belfeld. Op 10 december vond er een gewapende overval plaats op een Chinees restaurant in Swalmen en op 11 december een poging overval op een woning in die plaats. In Belfeld vond er op 21 december een gewapende overval plaats in een friture. Bij de overvallen werd veel geweld gebruikt. De politie kwam het drietal op het spoor door rechercheonderzoek dat uiteindelijk resulteerde in de aanhouding van het trio. Er wordt onderzocht of de verdachten verantwoordelijk zijn voor meer overvallen