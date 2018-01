Viertal aangehouden na schietincident

Dinsdagavond zijn in Vlissingen drie mannen en een vrouw aangehouden na meldingen van een schietincident op het Van Houtenplein.

Rond 21.15 uur kreeg de politiemeldkamer diverse meldingen van een schietincident. Al vrij snel werd duidelijk dat een auto was weggereden. Agenten zagen enkele minuten later deze auto op de Sloeweg rijden. De bestuurder werd door middel van een uitpraatprocedure uit de auto gehaald en aangehouden. De agenten trokken hierbij uit voorzorg hun pistolen. Het gaat om een 20-jarige man uit Middelburg. De auto werd in beslag genomen.

Plaatsen delict

Een jongen (16) uit Vlissingen raakte bij het incident lichtgewond, vermoedelijk veroorzaakt door een scherp voorwerp. Later bleek hij vermoedelijk ook betrokken bij het incident. Hij is aangehouden. Op het Van Houtenplein en op de Dreesstraat werd de omgeving afgezet voor een sporenonderzoek. Ook werd door een gespecialiseerde politiehond naar voorwerpen gezocht.

Politiecellencomplex

Gedurende de avond zijn er nog een man (21) uit Middelburg en een vrouw (42) uit Vlissingen aangehouden voor vermoedelijke betrokkenheid bij het schietincident. Het viertal is voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex gebracht, waar ze worden verhoord. Zij zitten in beperkingen en mogen alleen maar contact met hun advocaat hebben.

Vuurwapen

Tijdens het onderzoek is er een vuurwapen aangetroffen. Deze is in beslag genomen en wordt onderzocht.