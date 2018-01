Omgewaaide boom vernielt fietsbrug in Boxtel

Woensdagohtend werd een fietsbrug over de Dommel na nabij de Molenstraat in Boxtel vernield door een omgewaaide boom.

De brandweer werd gealarmeerd en heeft de boom in kleine stukken gezaagd en in samenwerking met de gemeente de brug afgesloten. De brug liep de nodige schade op door de omgewaaide boom. Beide relingen werden vernield en aan een kant kwam de houten fietsbrug deels omhoog. Halverwege de brug zat ook nog een gat. De fietsbrug ligt tussen de Molenstraat en Molenweide aan de achterzijde van het ziekenhuis in Boxtel.