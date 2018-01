Vijf auto's uitgebrand in Rotterdam

Op de Giessenweg in Rotterdam, onder de A20, zijn afgelopen nacht 5 auto's uitgebrand.

Bij aankomst van de brandweer was er geen redden meer aan. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. De Forensische Opsporing van de politie doet vandaag onderzoek. De brandweer houdt ernstig rekening met brandstichting.