Omgewaaide boom verspert rijbaan aan Nergena in Boxtel

Eén daarvan lag volledig over de rijbaan en daarvoor werd de brandweer gealarmeerd. Echter toen de brandweer onderweg naar deze melding was kreeg men een melding met een hogere prioriteit aan de Molenstraat in Boxtel. De gemeente heeft de melding aan Nergena in het buitengebied van Boxtel overgenomen.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon? Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)