Nederlandse F-16's naar Midden-Oosten voor missie tegen IS

Rond het middaguur is woensdag de hoofdmacht van een 150-koppig F-16-detachement aangekomen in het Midden-Oosten. Vanuit gastland Jordanië nemen de militairen deel aan de coalitie die strijdt tegen terreurorganisatie ISIS.

Aflossing België

De 6 Nederlandse F-16-gevechtsvliegtuigen, waaronder 2 reservetoestellen, vlogen vandaag naar het uitzendgebied. Nederland lost daar België af. Dat gebeurde omgekeerd met de eenheid die de toestellen bewaakt. De Nederlandse force protection droeg de taken over aan de zuiderburen.

Andere actuele missies Defensie:Litouwen

Militairen in Litouwen zijn druk met de op handen zijnde rotatie. Onder marechausseebegeleiding reden vrachtwagens af en aan van Rukla naar de haven in Klaipėda. Daarvandaan wordt materieel verscheept naar Nederland.

Een ondersteuningsteam helpt de rotatie in goede banen te leiden. Deze samengestelde groep wordt speciaal voor missies en uitzendingen ingevlogen. Het team zorgt er ook voor dat spullen van de nieuwe lichting in goede orde aankomen.

Nederland levert in Litouwen een bijdragen aan de enhanced Forward Presence. De militaire aanwezigheid in de Baltische Staten onderstreept de solidariteit van de NAVO met Litouwen, Estland, Letland en Polen.

Lopende operaties buitenland

Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 100 personen deel aan NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif en Kabul wordt gewerkt aan het trainen, adviseren en assisteren van de Afghaanse veiligheidsdiensten. Samen met partnerlanden geven Nederlandse militairen in Irak diverse trainingen, waaronder het omgaan met explosieven.

De langeafstandsverkenningstaakgroep in Mali verzamelt inlichtingen. Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan beveiligingsteams van mariniers. Deze vessel protection detachments beschermen in de Golf van Aden Nederlandse schepen tegen piraterij.

Nederlandse militairen adviseren en trainen het Somalische leger. Aan de trainingsmissie EUTM in het Oost-Afrikaanse land nemen nog 10 Europese landen deel. Nederlandse F-16’s en militairen van de gevechtsleiding van het Air Operations Centre Nieuw Milligen bewaken permanent het luchtruim van België, Luxemburg en Nederland.

