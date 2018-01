Bommelder internationale trein langer vast

De 45-jarige man uit Malta, die op 30 december vorig jaar is aangehouden na een valse bommelding op 28 december in een internationale trein tussen Amsterdam en Duitsland, blijft voorlopig vastzitten. 'De rechter-commissaris heeft dinsdag de voorlopige hechtenis van de man met veertien dagen verlengd', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Dreigbrief gevonden

Op 28 december ontving de politie een melding dat iemand op het NS-station in Amsterdam een dreigbrief had gevonden. Uit de brief kon volgens de melder worden afgeleid dat er sprake was van een bom in de internationale trein van Amsterdam naar Duitsland. De politie heeft bij Oldenzaal de betreffende trein stilgezet en ontruimd.

Onderzoek

Uit onderzoek bleek dat er geen sprake was van een gevaarlijke situatie. Op 30 december is de 45-jarige man in Borne aangehouden en vastgezet. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat hij het verhaal over de bom in de trein heeft verzonnen. Het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland wordt voortgezet.

